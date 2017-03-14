Москва, 14 марта, 2017, 23:32 — ИА Регнум. На территории российского пункта материально-технического обеспечения флота в сирийском Тартусе начались подготовительные работы для его расширения и модернизации, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.

Mil.ru Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) флота России в сирийском порту Тартус

По его словам, в Тартусе начались изыскательские работы для прокладки трубопроводов горючего, подготавливаются договора с сирийскими компаниями-подрядчиками.

Кроме того, уже производится укрепление причальных стенок и перестройка временных сооружений охраны пункта МТО в постоянные.

Ранее СМИ сообщали, что работы по модернизации российского пункта МТО в сирийском Тартусе начнутся весной 2017 года. Для модернизации и расширения пункта материально-технического обеспечения в Тартусе потребуется полтора-два года, однако работы по совершенствованию пункта будут вестись постоянно.

Как ранее сообщало, 20 января 2017 года Россия и Сирия подписали соглашение о пункте обеспечения Военно-морского флота в Тартусе, согласно которого Россия может разместить в пункте обеспечения ВМФ в порту Тартус 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Предполагается, что соглашение между Сирией и Россией по пункту ВМФ РФ в Тартусе будет действовать в течение 49 лет. При этом предусмотрена возможность продления соглашения на 25 лет — в случае обоюдной готовности.