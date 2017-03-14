Лондон, 14 марта, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Известная британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг предложила своим читателям угадать название новой книги, над которой она сейчас работает. Об этом она написала на своей странице в Twitter сегодня, 14 марта.

tookapic Из мира волшебников

Роулинг предложила своим читателям викторину: поклонникам нужно угадать название книги, зная, что в двух словах заголовка присутствует две буквы «эйч» (Н). Также она указала количество букв в словах.

В итоге один из читателей назвал правильный ответ: Lethal White («Смертельная белизна»).

Известно, что новая книга Роулинг будет посвящена приключениям частного детектива Корморана Страйка. Впервые этот персонаж появился в книге 2013 года «Зов кукушки» (The Cuckoo's Calling). Потом последовала книга «Шелкопряд» (2014 год) и «На службе зла» (2015 год). Примечательно, что все книги о детективе Страйке Роулинг выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Напомним, наибольшую популярность Роулинг принесла серия книг о Гарри Поттере. Они были выпущены в период с 1997 по 2007 год на 65 языках мира. В общей сложности тираж составил более 400 миллионов экземпляров.