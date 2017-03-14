Москва, 14 марта, 2017, 23:11 — ИА Регнум. При этом он напомнил, что в соответствии с межправсоглашением окончательное решение о привлечении инвесторов принимается по согласованию с правительством Турции. Напомним, президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган заявил по итогам визита в Москву, что окончательные решения по строительству атомной электростанции «Аккую» будут приняты в мае, а строительство начнется в этом году.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

«На сегодняшний день в активной стадии переговоры по продаже доли в проекте АЭС «Аккую» турецким инвесторам, — сообщил управление по инвестиционным продуктам, начальник отдела анализа финансовых рынков, «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов. — Проект оценивается в 20 млрд долл., часть этой суммы Росатом может привлечь, продав неконтрольную долю в проектной компании. Несомненно, успех сделки ускорит начало практической реализации проекта. Другой вопрос — прохождение всех необходимых бюрократических процедур в Турции. Пока не все лицензии на проведение работ получены, однако, учитывая интерес к проекту в высших эшелонах власти, едва ли с этим возникнут сложности».

«Конечно, с турецкой стороны есть и критики проекта, — отметил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. — Например, местная оппозиция называла завышенными цены на электроэнергию, поставки которой ожидаются после ввода станции в эксплуатацию. Как это часто бывает с атомными проектами, на акции протеста против планов по «Аккую» выходили и экологи».

«Но в целом, руководство Турции заинтересовано в строительстве данной АЭС. Недаром на пике охлаждения между Москвой и Анкарой, в декабре 2015 года, тогдашний турецкий премьер Ахмет Давутоглу заявлял по поводу этого проекта: «Если одна сторона выйдет из соглашения, то обе стороны потеряют… Не думаю, что возникнут проблемы». По сути, тогда это было еще одним сигналом, что турецкая сторона не хотела бы замораживания проекта, — напомнил эксперт. — Отметим, что выгод от строительства ждут и турецкие компании. Так, в свое время тендер на конкурс морских гидротехнических сооружений для атомной станции выиграла турецкая Cengiz İnşaat. Таким образом, лобби в поддержку АЭС среди влиятельных кругов самой Турции достаточно серьезное».