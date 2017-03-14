Анкара, 14 марта, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш отверг утверждения о том, что Турция намеренно усилила скандал с Нидерландами, чтобы извлечь политические выгоды на предстоящем референдуме, 14 марта сообщает Reuters.

Mehmettorun Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал голландцев «нацистскими недобитками», потому что власти Нидерландов запретили министрам Турции выступить на митинге турецкой диаспоры Нидерландов, заявил Куртулмуш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта власти Нидерландов запретили самолету Чавушоглу посадку в аэропорту Роттердама.

Позже на границе был остановлен автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи, пытавшейся попасть в страну наземным путем.

Турецкая община Нидерландов с возмущением отреагировала на действия властей страны и вышла на акции протеста.

14 марта власти Турции приостановили дипломатические отношения с Нидерландами, возложив ответственность за урегулирование дипломатического кризиса на официальных представителей Королевства.