Триполи, 14 марта, 2017, 23:06 — ИА Регнум. В столице Ливии — Триполи — вспыхнули ожесточенные бои с применением тяжелой техники. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает портал Afrigatenews.

FunkMonk Триполи разрушенный гражданской войной

Сообщается, что накануне в Триполи начались уличные бои между сторонниками правительства национального спасения опального премьер-министра Халифы аль-Гави и другим правительством национального единства во главе с Фаизом Сараджем.

Сегодня противоборствующие стороны стягивают в Триполи танки и другую тяжелую технику. Бои принимают ожесточенный характер. В районах боестолкновений прекратили работать все государственные учреждения, закрылись школы.

Напомним, после свержения Муамара Каддафи в 2011 году Ливия погрязла в гражданской войне. Ситуация в стране до сих пор крайне запутана и сейчас можно выделить три основных центра силы.

Первый — это поддерживаемое международным сообществом правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем. Второй — правительство национального спасения бывшего премьер-министра Халифы аль-Гави. Когда было провозглашено правительство Сараджа, аль-Гави бежал из Триполи в Мисурату, но затем заявил, что слагает с себя все полномочия так как «интересы страны выше борьбы за власть».

Правда через какое-то время аль-Гави передумал, вновь призвал своих сторонников и вернулся в Триполи, где после этого регулярно стали происходить столкновения с силами правительства Сараджа.

Но есть ещё и так называемый Всеобщий национальный конгресс, который заседает в Мисурате и лелеет планы перехвата власти у Сараджа и аль-Гави.

Нынешние бои в Триполи вспыхнули из-за того, что силы, верные аль-Гави, стали похищать жителей Триполи с целью выкупа. Силы Сараджа решили воспользоваться этим, чтобы попытаться выбить аль-Гави из столицы.