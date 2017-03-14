Москва, 14 марта, 2017, 23:01 — ИА Регнум. 14 марта 2017 года Посольство Республики Южная Осетия посетила семья бывшего постоянного представителя РФ при Совете Безопасности ООН Виталия Чуркина и представители Министерства иностранных дел России.

Transoxsiana Орден «Уацамонга»

По поручению президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия Знаур Гассиев передал высшую государственную награду Республики Южная Осетия орден «Уацамонга» вдове Виталия Чуркина Ирине Чуркиной.

Виталий Чуркин указом президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова от 22 февраля 2017 года был посмертно награжден этой высшей государственной наградой Республики Южная Осетия в знак признания особых заслуг в утверждении справедливости и равенства прав всех наций и народов в международных отношениях, а также за личный вклад в укрепление государственной независимости Республики Южная Осетия и проявленное при этом мужество.

В своей речи посол Знаур Гассиев отметил огромные заслуги Виталия Чуркина перед народом Южной Осетии. Его яркие выступления с трибуны ООН в защиту жертвы агрессии в августе 2008 года во многом способствовали информированию мировой общественности о реальном положении вокруг Южной Осетии.

Также посол передал слова президента Леонида Тибилова о том, что в самое ближайшее время в честь Виталия Чуркина будет названа одна из улиц города Цхинвал.

В свою очередь Ирина Чуркина попросила передать слова благодарности Леониду Тибилову за оказанную высокую честь и отметила, что у Виталия Ивановича всегда было особенное, трепетное отношение к Южной Осетии.