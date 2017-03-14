Киев, 14 марта, 2017, 22:18 — ИА Регнум. В Киеве прошла церемония подписания между США и Украиной соглашения о технической помощи в деле проведения реформ, сообщает Интерфакс-Украина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Вашингтон согласился выделить на техническую поддержку реформ на Украине сумму в $54 млн.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, финансовая помощь должна пойти на реформирование сферы энергетики, правоприменения и обеспечения ответственности власти перед гражданами.

При этом Кубив добавил, что общая сумма предполагаемой американской помощи Украине должна составить $123 млн.

Ранее СМИ сообщали, что Люксембург планирует выделить Украине €500 тысяч на некие гуманитарные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США неоднократно оказывала Украине помощь, как финансовую, так и иную. В частности, на «противодействие российской угрозе» в бюджет Пентагона заложено $150 млн, которые будут переданы Киеву.