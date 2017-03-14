Лима, 14 марта, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» выступит 25 и 26 апреля выступит с концертами в столице Перу, в Национальном театре. Отметим, что в последний раз «Березка» приезжала в Перу тридцать лет тому назад.

Culture.ru Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» им. Н. Надеждиной

Ансамбль «Березка» создан в 1948 году Надеждой Надеждиной. С июня 2000 года носит имя его создателя. Надеждинская «Берёзка» явилась настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца. Она — родоначальница не только совершенно особенного ансамбля, но и нового стиля в современной хореографии.

Выступления ансамбля «Берёзка» имели и имеют большой успех в России и в зарубежных странах. Визитной карточкой ансамбля является знаменитая «плывущая» походка, техника которой хранится в секрете, сообщается на официальном сайте коллектива.

«В концертах, полных цвета и зажигательной музыки, танцоры покажут высочайшее мастерство и пластичность движений», сообщает Prensa Latina.