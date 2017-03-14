Красногорск, 14 марта, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Общая стоимость сформированного товарного запаса лекарств для льготных категорий граждан в Подмосковье оценивается в 5,5 миллиарда рублей, заявил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев 14 марта. На закупку лекарств для льготников в регионе также выделили 10,85 миллиарда рублей, сообщает «Радио 1».

Юлия Карнаева ИА REGNUM

По словам Голубева, эта сумма позволит обеспечить необходимыми препаратами всех льготников региона. «Из этих 10 с лишним миллиардов рублей 7,5 млрд выделяет областной бюджет», — добавил он.

Голубев отметил, что обеспечение лекарственными препарата нуждающихся — одна из главных задач областного парламента. Текущий запас препаратов оценивается в 5,5 миллиарда рублей. Всего в регионе проживают 200 тысяч федеральных и 450 тысяч местных льготников.