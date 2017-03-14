Нью-Дели, 14 марта, 2017, 22:07 — ИА Регнум. В прошлом году в Индии увеличилось число женщин и детей, которые стали жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, 14 марта сообщает The Hindu.

Айтен Юран Женское

Согласно данным правительства Индии, в 2016 году почти 20 тыс. женщин и детей стали жертвами торговли людьми.

Число жертв подобных преступлений увеличилось на 25% в сравнении с 2015 годом, сообщили представители министерства по делам женщин и развития ребенка.

Количество пострадавших женщин увеличилось на 22%, а детей — на 27%. Всего в прошлом году 9 тыс. 104 ребенка стали жертвами торговли людьми.

Напомним, в 2016 году в Индии 19 тыс. 220 женщин и детей пострадали от преступлений, связанных с торговлей людьми, в 2015 году — 15 тыс. 448 человек.

Наибольшее число жертв было зафиксировано в восточном штате Западная Бенгалия, который граничит с Бангладеш и Непалом.