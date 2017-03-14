Москва, 14 марта, 2017, 21:53 — ИА Регнум. К участию будут приглашены лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводится Фондом ОНФ «Правда и справедливость». Планируется, что всего в мероприятии примут участие более 500 человек: журналисты — представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.

Onf.ru Заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта, 14 марта 2017 года

Лауреаты конкурса были определены в марте на заседании Общественного совета Фонда по 10 тематикам. Всего на конкурс было подано 4 тыс. работ от журналистов 969 региональных СМИ. Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны.

«В ходе Медиафорума ОНФ журналисты обсудят свои работы, профессиональные вопросы. В этом им помогут представители информационных агентств, крупнейших федеральных СМИ и органов исполнительной власти. Медиафорум ОНФ в очередной раз станет площадкой как для обсуждения, так и решения региональных и муниципальных проблем. Ведь журналисты из региональных СМИ в силах влиять на ситуацию в своих регионах, городах и поселках. Они регулярно пишут о наболевших проблемах простых людей, так как знают, как им живется и что их волнует», — заявила в ходе заседания сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

Также представители Центрального штаба Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги работы по общественным предложениям, направляемым ежегодно региональным властям.

Руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов в своем выступлении назвал общественные предложения эффективной формой работы региональных отделений ОНФ, направленной на решение актуальных вопросов повышения качества жизни людей. При этом, новой формой работы с общественными предложениями в 2016—2017 гг. он назвал личные встречи глав регионов с активом Народного фронта, благодаря чему повысилось качество проработки общественных предложений.

В 2016 г. представители ОНФ подготовили 1,9 тыс. предложений, что почти на треть больше чем в 2015 г. Все региональные отделения передали их главам субъектов России. На сегодняшний день состоялось 60 встреч активистов Народного фронта с губернаторами, еще 22 планируется в ближайшее время. В трех субъектах России встречи с главой региона пока не запланированы (Республика Мордовия, Краснодарский край и Челябинская область).

Народный фронт проводит мониторинг того, как главы регионов реагируют на предложения ОНФ. На сегодня даны поручения в 72 регионах. При этом, в 10 субъектах России по предложениям Народного фронта поручения не были даны, либо даны формальные ответы (Республики Калмыкия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртская; Краснодарский, Ставропольский края, Волгоградская, Кировская, Челябинская области, Ханты-Мансийский АО). Еще в трех регионах власти никак не отреагировали на направленные предложения — это Магаданская, Ростовская области и Еврейская автономная область.

Отметим, что не все общественные предложения отрабатываются сразу. Иногда приходится преодолевать сопротивление чиновников год или более.

С конца 2016 г. по сегодняшний день растет количество уже решенных проблем, которые были озвучены в общественных предложениях. Это важные темы для регионов. Например, в Камчатском крае фронтовики добились открытости и доступности информации по муниципальным контрактам. В Республике Башкортостан — увековечения памяти воинов, умерших в госпиталях Уфы в годы Великой отечественной войны. В Нижегородской области выступили за развитие паллиативной помощи, а в Якутии за обеспечение инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям. Итоги реализации общественных предложений будут озвучены в конце года на «Форуме Действий» ОНФ.

В свою очередь сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал о практике взаимодействия активистов ОНФ с правительством Москвы.

«Впервые предложения столичного ОНФ были представлены мэру города лично. После встречи Сергей Собянин дал официальное поручение своим заместителям — обеспечить проработку предложений Народного фронта. Личная встреча и публичное обсуждение предложений с руководством города, активно освещавшееся в СМИ, переводят диалог московского регионального отделения ОНФ и московского правительства в режим партнерства. С учетом наличия в Москве большого количества общественных организаций, активистов и пристального внимания СМИ к деятельности городских властей, все это повышает вес регионального отделения, позволяет, условно говоря, не затеряться в шуме голосов граждан, пытающихся донести свою позицию до городских властей. Встречу с мэром мы рассматриваем как ресурс для дальнейшей работы с профильными департаментами московского правительства по каждому из пунктов наших предложений. Стоит отметить, что по ряду из них уже удалось достичь результатов», — подчеркнул Ярослав Кузьминов.