Исламабад, 14 марта, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф распорядился удалить или заблокировать «богохульственный» контент на сайтах и в социальных сетях, 14 марта сообщает Reuters.

Священное писание

Шариф призвал «строго наказать» ответственных лиц за размещение запрещенного контента в сети Интернет.

«Необходимо немедленно предпринять эффективные шаги, чтобы удалить или заблокировать подобный контент», — заявил премьер-министр Пакистана.

Шариф поручил министерству иностранных дел Пакистана связаться с международными зарубежными фирмами, которым принадлежат социальные сети, и потребовать, чтобы все недопустимые посты были заблокированы.

Напомним, богохульство является уголовным преступлением, согласно законодательству Пакистана, которое предусматривает серьезное наказание, вплоть до смертной казни.

Согласно данным пакистанского исследовательского центра Center for Research and Security Studies (CRSS), десятки людей, обвиненных в богохульстве, были убиты.