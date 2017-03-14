Москва, 14 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не определились с кандидатурой на должность постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 14 марта.

Rustelegraph.ru Виталий Чуркин

Ранее в СМИ появилась информация, что Кремль рассматривает в качестве кандидата на пост постоянного представителя России при Всемирной организации нынешнего постпреда России при военном блоке НАТО Александра Грушко.

Но Песков эти слухи опроверг. Когда журналисты спросили его, определился ли Кремль с кандидатурой нового постпреда при ООН, Песков ответил: «Пока нет».

Напомним, 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Он почти 11 лет представлял Россию во Всемирной организации. Его смерть стала существенной потерей для российской дипломатии. Постпреду было 64 года, он умер в результате сердечного приступа.

Временным исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал заместитель Чуркина Петр Ильичев.