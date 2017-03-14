Кишинёв, 14 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон повторно предложил Евросоюзу провести трехсторонние переговоры в формате Молдавия — Россия — ЕС по вопросам торговли. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на состоявшейся 14 марта в Кишиневе встрече с дипломатами стран ЕС Додон сказал, что готов предложить торговый механизм, выгодный для всех сторон.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

Такой механизм, по словам Додона, «защитил бы местного производителя, позволил бы полностью разблокировать экспорт молдавских товаров в Россию, открыл бы реальные возможности для инвестиций в молдавскую экономику».

«Буду обсуждать эту тему в рамках визита в Москву, который я предприму на этой неделе, и я готов обсуждать ее и ездить в Брюссель столько, сколько понадобится, чтобы убедить в необходимости принятия данного решения чиновников ЕС. Это в наших интересах, интересах Республики Молдова, и я приложу все усилия, чтобы добиться этого», — подчеркнул президент.

Он также отрицательно высказался об инициативе правящей Демпартии перейти к одномандатной избирательной системе. При этом он сказал, что избирательная система нуждается в изменениях с тем, чтобы диаспоре и жителям Приднестровья было обеспечено право голоса.

Ранее, напомним, Евросоюз отверг инициативу Додона о проведении трехсторонних переговоров о торговле в формате Молдавия — Россия — ЕС.