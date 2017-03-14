Тамбов, 14 марта, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поставил задачу сконцентрировать «все меры» господдержки на сохранении жизни и здоровья людей. Об этом говорилось на заседании расширенной коллегии управления здравоохранения региона, где были рассмотрены итоги реализации приоритетных направлений работы и определены задачи на 2017 год, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

Участие в заседании приняли губернатор Александр Никитин, депутат Госдумы Тамара Фролова, главы городов и районов, представители медицинской общественности. С основным докладом выступила начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина. Он отметила эффективность реализации областной государственной программы развития здравоохранения, которая нацелена на повышение качества медицинского обслуживания населения, укрепление материальной базы тамбовских больниц, проведение диспансеризации. В частности, было подчёркнуто, удалось добиться снижения смертности от всех причин на 2,5%, в том числе смертности населения трудоспособного возраста от туберкулеза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Тамбовской области зафиксированы самые низкие показатели по младенческой смертности среди регионов Центрального федерального округа.

Пристальное внимание было уделено исполнению указов президента Владимира Путина, касающихся повышения зарплат работников системы здравоохранения. В прошлом году оплата труда выросла не только у врачей-специалистов, но также у младшего и среднего медперсонала (соответственно на 32,7% и 8,9%). Сегодня средняя зарплата врача превышает 35 тыс. рублей, младшего персонала — более 15 тыс., среднего персонала — свыше 18 тыс. рублей.

Еще одно приоритетное направление — развитие сельского здравоохранения. Для обследования жителей отдаленных сел активно используются выездные формы работы. Врачебные бригады в прошлом году осмотрели 73 тыс. человек. Кроме того, дважды в год все районы области объезжает социальный автопоезд «Забота». За последнее время были приведены в надлежащее состояние 303 объекта здравоохранения на селе, построено 11 ФАПов и офисов врача общей практики. Все отремонтированные объекты оснащены новым медицинским и технологическим оборудованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе регулярно запускается социальный автопоезд «Забота». Осенью прошлого года врачи осмотрели почти 5,5 тыс. человек. Почти у 800 пациентов были впервые выявлены острые и хронические заболевания. Они получили направления на дополнительные обследования в центральные районные больницы и областные учреждения здравоохранения. Кроме того, у 7 человек диагностирован сахарный диабет, а в 18 случаях — онкология. Дважды врачи тамбовских клиник первыми пришли на помощь и спасли жизни людям, у которых случился инфаркт.

Александр Никитин подчеркнул, что на финансирование системы здравоохранения области из всех источников направлено 12,5 млрд рублей. Это свидетельствует о том, насколько важные задачи возложены на эту сферу. «Все наши меры поддержки должны быть ориентированы на сохранение жизни. Это главный приоритет», — отметил губернатор.

Глава региона также пообещал, что региональные власти окажут необходимую поддержку. Так, по мнению Александра Никитина, следует увеличить количество выездных обследований в сельской местности.

На заседании отмечалось, что за последние 5 лет обеспеченность врачами на селе выросла почти на 50%. Во многом это стало возможным благодаря реализации программы «Земский доктор». Только в прошлом году трудоустроены 69 врачей. Молодые специалисты на селе могут рассчитывать на серьезные меры поддержки, включая предоставление жилья, земельных участков, целевых субсидий для улучшения жилищных условий, оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также получение «подъёмных» в размере 1 млн рублей. Тем не менее, Александр Никитин потребовал как можно скорее решить проблему нехватки кадров в лечебных учреждениях области, а также проводить последовательную работу по повышению квалификации медработников.

Для дальнейшего развития системы здравоохранения в 2017 году планируется ввод в эксплуатацию перинатального центра и хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Это позволит вывести на качественно новый этап медицинскую помощь юным жителям региона, а также снизить младенческую и материнскую смертность. Кроме того, намечено увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в лечебных учреждениях региона. Если в прошлом году ее получили более 6 тыс. человек, при этом треть пациентов в тамбовских клиниках, то в этом году их число должно вырасти на 10%. При этом высокотехнологичная медицинская помощь должна стать доступнее для сельских жителей.

Завершая коллегию, Александр Никитин отметил, что система здравоохранения области с поставленными задачами справилась. При этом особый акцент он сделал на том, что отрасль должна работать не столько ради достижения целевых показателей, сколько на благо людей. Залогом успешной работы должны стать доброжелательность и уважение пациентов со стороны медперсонала.