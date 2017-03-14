Донецк, 14 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что ДНР начала экспортировать свой уголь в Российскую Федерацию. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 14 марта, на пресс-конференции.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», — сказал Захарченко.

Глава ДНР подчеркнул, что весь процесс экспорта донбасского угля в Россию будет отлажен к концу мая 2017 года. «Я уже говорил, что процесс этот долгий и нелегкий, он займет около двух месяцев», — пояснил Захарченко.

Напомним, в начале января 2017 года украинские радикалы начали блокировать железнодорожное сообщение между республиками Донбасса и оставшейся территорией Украиной. Затем радикалы заблокировали автомобильное сообщение.

В итоге Украина лишилась почти трети необходимого ей угля. ДНР и ЛНР также потеряли возможность сбывать продукцию своих предприятий на украинском рынке. Украинские власти продемонстрировали неспособность справиться с радикалами, блокирующими железнодорожное и автомобильное сообщение.

Поскольку Киев не мог справиться с радикалами, а они заявляли, что блокада будет бессрочной, власти ДНР были вынуждены ввести внешнее управление на предприятиях, расположенных на территории республики, но находящихся под юрисдикцией Украины. Захарченко заявил, что начат процесс национализации этих предприятий.