Архангельск, 14 марта, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Закон о развитии Арктической зоны России нужно принимать как можно скорее, и впоследствии вносить в него изменения и дорабатывать. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге 14 марта.

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Губернатор убежден, что Арктика нуждается в «документе, с которым можно было бы работать». Пробелы и недочеты должны устраняться по ходу, когда закон будет уже в силе.

Что касается принципов развития так называемых опорных зон — согласно проекту закона, это комплексные проекты социально-экономического развития Арктической зоны, направленные на достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике, — то в Архангельске их «даже не ждут», отметил губернатор.

Также он пояснил, что Архангельская опорная зона уже развивается, в нее входят 11 проектов.

На международной конференции «Арктика — территория диалога», которая пройдет 29−30 марта в Архангельске с участием президента, Игорь Орлов намерен выступать от лица Архангельской опорной зоны развития.

Напомним, Минэкономразвития, Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, государственная комиссия по вопросам развития Арктики и субъекты, входящие в Арктическую зону РФ, работают над созданием специального закона, который бы лег в основу развития региона. Согласно проекту, АЗРФ — это не административно-территориального деления, но особый объект государственного управления. В центре внимания документа — концепция создания опорных зон, которые должны стать локомотивами развития всего Крайнего Севера. Вскоре документ должен быть рассмотрен правительством.