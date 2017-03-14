Саранск, 14 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В Мордовии в 2017 году планируют построить и отремонтировать 127 км федеральных, региональных и местных дорог. Об этом заявил глава региона Владимир Волков в ходе совещания по дорожному строительству, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Alan Levine Дорожная разметка

Глава Мордовии детально изучил планы дорожного строительства по каждому из районов. Были определены объекты первой и второй очередей. В общей сложности на строительство сельских дорог в республике в этом году будет направлено 500 млн рублей. А в целом объемы дорожных работ 2017 года оцениваются в 5 млрд рублей.

«Каждый рубль должен быть потрачен максимально эффективно. Это значит, что все работы должны быть проведены в установленные сроки, в полном объеме и качественно», — подчеркнул Волков.

При этом глава республики отметил, что планы дорожного строительства обязательно должны быть скорректированы с учетом наказов избирателей. «Все обращения жителей республики по дорожной тематике, поступившие в период предвыборных встреч, должны быть отработаны по максимуму», — распорядился руководитель Мордовии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Мордовии развернуто глобальное дорожное строительство. Завершено возведение транспортной развязки на пересечении улиц Севастопольская и Красная, реконструкция и строительство автодороги до аэропорта города Саранск, идет строительство последнего участка автодороги «Обход города Саранска».По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в прошлом году построено две автодороги. Они соединили производственные площадки общества «Юбилейное» с дорожной сетью республики.

В 2016 году из федерального бюджета на обслуживание дорожного хозяйства республики поступило 2,278 млрд рублей.