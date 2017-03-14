Ханой, 14 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Вьетнама конфисковала более 100 кг рогов носорога, 14 марта сообщает Agence France-Presse.

Носорог

Контрабанда была обнаружена в международном аэропорту Ханоя «Нойбай». Рога носорога находились в багаже, прибывшем из Найроби.

После сканирования сотрудники таможни обнаружили, что в двух чемоданах весом 57 и 61 килограмм соответственно находились рога носорога.

Напомним, рог носорога пользуется огромным спросом во Вьетнаме и Китае, поскольку существует убеждение, что он лечит онкологические заболевания.

По предварительным оценкам, во Вьетнаме стоимость одного килограмма рога носорога может доходить до $60 тыс.

Торговля рогом носорога была запрещена во всем мире в 1977 году в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).