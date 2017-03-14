Румыния объявила день оккупации Бессарабии национальным праздником
Бухарест, 14 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Парламент Румынии 14 марта проголосовал за объявление 27 марта национальным праздником в честь годовщины румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. Как сообщило бухарестское издание Realitatea, за такое решение проголосовали 260 депутатов при одном против и шестерых воздержавшихся.
Автор инициативы, депутат от партии «Народное движение» Еуджен Томак, являющийся выходцем из Бессарабии, назвал решение «историческим». Другие парламентарии выражали мнение, что это станет шагом к новому объединению — нынешней Молдавии с Румынией.
Согласно новому закону, в это день в Румынии и ее дипмиссиях за рубежом будут организовываться праздничные мероприятия, манифестации, культурные события.
Справка ИА REGNUM :
Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.
Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.