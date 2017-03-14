Бухарест, 14 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Парламент Румынии 14 марта проголосовал за объявление 27 марта национальным праздником в честь годовщины румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. Как сообщило бухарестское издание Realitatea, за такое решение проголосовали 260 депутатов при одном против и шестерых воздержавшихся.

Румынские военные фотографируются на память во время оккупации

Автор инициативы, депутат от партии «Народное движение» Еуджен Томак, являющийся выходцем из Бессарабии, назвал решение «историческим». Другие парламентарии выражали мнение, что это станет шагом к новому объединению — нынешней Молдавии с Румынией.

Согласно новому закону, в это день в Румынии и ее дипмиссиях за рубежом будут организовываться праздничные мероприятия, манифестации, культурные события.

Справка ИА REGNUM :

Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.