Архангельск, 14 марта, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Выпускать молодежь за пределы Арктической зоны РФ нужно очень избирательно, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая сегодня, 14 марта, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Narfu.ru Студенты Северного Арктического Федерального университета им. Ломоносова (САФУ)

Проблему подготовки кадров для развития российской Арктики губернатор назвал «архиважной».

"Сегодня для того, чтобы оценить потребности регионов в тех или иных специалистах, правительство разрабатывает систему территориального планирования», — отметил он.

По словам Орлова, на территории Архангельской области есть ряд университетов, которые должны заниматься подготовкой кадров. Например, Северный Арктический Федеральный университет им. Ломоносова, по мнению губернатора, это базовая система подготовки кадров. Кроме того, в регионе функционирует Северный государственный медицинский университет.

«Молодежь может получать образование и в столицах, однако в Арктику потом возвращаются немногие», — отметил глава Архангельской области.

Также он добавил, что порекомендует работодателям при подготовке специалистов «максимально опираться на арктические университеты».

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе уже несколько лет наблюдается миграция и убыль населения. Так, по данным Архстата, численность населения Архангельской области (без НАО) на 1 января 2013 года составила 1 159 506 человек, 2014 год — 1 148 760 человек, 2015 год — 1 139 950 человек, 2016 год — 1 129 908 человек и на 1 января 2017 года — 1 122 266 человек. Также, по данным Архстата, каждый год из области выбывает все большее количество жителей. В 2014 году — 21 552 человека, в 2015 году — 44 356 человек, в 2016 году — 45 233 человека.