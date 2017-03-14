Бразилиа, 14 марта, 2017, 20:45 — ИА Регнум. Близка к осуществлению мечта многих бразильцев — повернуть воды реки Сан-Франсиску в засушливые северо-восточные регионы, так называемые «сертоес». Проект предусматривает строительство двух веток: северной и восточной. Восточная ветка построена, 10 марта вода пошла в русло реки Параиба. Для этого был построен канал длиной 217 километров с началом в городе Пернамбуку. Вода, собранная на плотине Итапарика, перекачивается до города Монтейро (штат Параиба) с помощью системы насосных станций, акведуков, водохранилищ, подземных галерей. Разветвленная сеть гидрсооружений создает запас воды, а также позволяет перекрывать систему в случае необходимости ее ремонта.

Nicolas de Camaret Река Сан-Франсиску в Бразилии

Работы были начаты в 2007 году при правительстве президента Луиса Инасио Лулы да Силва, несмотря на сильное противодействие оппозиции и экологов. Первоначальный план предполагал завершение строительства в 2010 году с затратами в 6,6 миллиардов реалов (около 2-х миллиардов долларов), информирует агентство Estadão.

Однако работы тормозились юридическими процессами, проблемами с финансированием и заменой подрядчиков. Сейчас стоимость проекта оценивается в 9, 6 миллиардов реалов, сообщает Estadão.

В 2018 году в Бразилии состоятся президентские выборы, поэтому главные кандидаты на победу от правящей Партии бразильского демократического движения (PMDB) и оппозиции в лице Партии трудящихся (РТ) пытаются собрать политические дивиденды с завершения строительства. В этом нет ничего необычного. Грандиозный и значимый проект принесет облегчение миллионам избирателей северо-востока, страдающим от засухи более 100 лет. Поэтому желающих обозначит свое «отцовство» над проектом очень много.

Так, нынешний лидер государства Мишел Темер (PMDB) официально открыл подачу воды в городах Монтейро и Кампина Гранде. Президент, однако, ни словом не обмолвился о том, что основные средства были освоены при правительстве «петистас» — Луиса Инасио Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф. Темер сказал, что «отец проекта — бразильский народ, поскольку он осуществлен на налоговые поступления», цитирует президента газета Valor Económico (VE) .

С точки зрения сенатора от РТ Умберто Коста, игнорировать «отцовство» Лулы и Дилмы — это попытка манипуляции общественным мнением. Сенатор заявил, что экс-президент Луис Инасио Лула да Силва в ближайшее время посетит города северо-востока, традиционно голосующих за «петистас», чтобы «усилить позиции партии».

Сам Луис Инасио Лула да Силва на своей странице в Facebook написал: «Многие говорили, что невозможно повернуть реку Сан-Франциско. Прежние правительства изучали этот вопрос, но ничего не делали. Пока не пришел Лула и сделал это».

Дилма Русеф тоже не осталась в долгу. «Правительства Лулы и Дилмы реализовали 92,4% и оплатили 87,5% проекта поворота реки Сан-Франциску до государственного переворота 2016 года», — написала экс-президент на своем веб-сайте. Она подчеркнула, что проект, о котором мечтали еще во времена Педру II (император Бразилии, правивший в 1831—1889 годах), был «с презрением отвергнут» бывшим президентом (1995−2003) Фернандо Энрике Кардозу (PSDB).

Губернатор Сан-Пауло Жералдо Алкмин недавно посетил насосную станцию в Пернамбуко, чтобы посмотреть, как используются насосы, одолженные федеральным правительством у правительства Сан-Пауло для ускорения работ. Алкмин сказал, что эта помощь — это «возможность посодействовать народу северо-востока в реализации проекта».

Нынешнее правительство предполагало, что северная ветка длиной 260 километров до штатов Рио-Гранде-ду-Норти и Сеара будет построена в этом году. Однако работы опять затормозились по ряду организационных причин. По новым данным, северный канал будет построен в 2018 году. Две ветки в совокупности не только обеспечат водой 12 миллионов человек, но и создадут дополнительно 180 тысяч новых рабочих мест. Через несколько лет станет ясно, насколько переброска вод повредит экологии бассейна реки Сан-Франсиску. Пока не ясно, сколько будет стоить кубометр воды, и какая компания будет назначена управляющей.