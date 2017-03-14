Москва, 14 марта, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Сделка по продаже еще 26% акций концерна «Калашников» частным акционерам может завершиться летом 2017 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

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«15 числа будет наблюдательный совет. Параллельно мы наняли компанию, которая проводит оценку, и до конца месяца мы получим результаты оценки, получим разрешение наблюдательного совета и направим все документы в правительство», — сказал он. Чемезов полагает, что в течение месяца правительство примет решение по данному вопросу, «даст согласие на продажу 26% минус одна акция»."Я думаю, что летом мы завершим сделку», — подытожил глава «Ростех».

Напомним, в мае 2014 года была завершена сделка по продаже 49% акций концерна «Калашников» Андрею Бокареву и генеральному директору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко. В 2015 году Бокарев стал совладельцем «Ижмеха», который выпускает половину всего стрелкового оружия в России. Кроме того, по версии журнала Forbes, «Трансмашхолдинг» в 2014 году стал лидером государственного заказа, объем которого у компании составил 130,7 млрд рублей. В 2015 году компания упрочила свои позиции — по итогам тендеров РЖД о поставках на три года «Рослокомотив», торговый дом «Трансмашхолдинга», заключил контракты на 137,6 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением приобрести пакет в госкорпорацию обратился акционер «Калашникова» ООО «Транскомплектхолдинг», которому в настоящее время принадлежит 49% акций.

26%-ный пакет минус одна акция планируется продать частным инвесторам — Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову. В случае одобрения сделки доля частных акционеров в уставном капитале концерна вырастет до 75% минус одна акция.

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