Соцсеть «ВКонтакте» снабдила все публикации счетчиками просмотров
Москва, 14 марта, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» с 14 марта 2017 года будут видеть число просмотров каждой своей публикации, сообщают разработчики проекта «ВК».
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Билборд «ВКонтакте»
Сам счетчик просмотров можно найти под записью и виден как самому автору публикации, так и другим пользователям соцсети.
По мнению разработчиков проекта, новая функция вместе с лайками и комментариями значительно облегчит оценку того, насколько публикация популярна у пользователей соцсети.
Кроме того, новая функция позволит понять, какая именно информация вызывает наибольший интерес у посетителей странички «ВК».
Сообщается, что счетчик уже работает в приложениях для Apple, Android и веб-версии «ВК».