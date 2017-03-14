Москва, 14 марта, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» с 14 марта 2017 года будут видеть число просмотров каждой своей публикации, сообщают разработчики проекта «ВК».

Kremlinrus.ru Билборд «ВКонтакте»

Сам счетчик просмотров можно найти под записью и виден как самому автору публикации, так и другим пользователям соцсети.

По мнению разработчиков проекта, новая функция вместе с лайками и комментариями значительно облегчит оценку того, насколько публикация популярна у пользователей соцсети.

Кроме того, новая функция позволит понять, какая именно информация вызывает наибольший интерес у посетителей странички «ВК».

Сообщается, что счетчик уже работает в приложениях для Apple, Android и веб-версии «ВК».