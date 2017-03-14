Калуга, 14 марта, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В Калужской области расследуют дело об избиении матерью малолетнего ребенка. Об этом 14 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

По ее словам, 13 марта 2017 года в социальной сети было размещен видеоролик, где запечатлено как мать бьет малыша, отказывающегося ложиться спать. Сообщается, что видео было снято в Людиновской районной больнице Калужской области.

По данному факту организована доследственная проверка на предмет установления признаков преступлений, предусмотренных статьями 117, 156 УК РФ (истязание, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением).

В ходе проверки будет установлена личность женщины и ее ребенка, следователи выяснят условия жизни и воспитания малыша, а также проверят, является ли ситуация на видео единичным случаем или в семье регулярно применяются подобные способы воспитания. По результатам проверки действиям женщины будет дана юридическая оценка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2016 году было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 3 убийства. Так, уголовные дела возбуждались в Обнинске, Кировском и Юхновском районах.