Москва, 14 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный хочет провести в Москве митинг против коррупции. Об этом он сообщил сегодня, 14 марта, в своем блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

Навальный заявил, что подал заявку на проведение шествия и митинга в Москве под лозунгом «против коррупции» на 26 марта.

Блогер пояснил, что своим митингом он хочет добиться от властей ответа на сделанном его «фондом» «расследование» об элитной недвижимости, которая якобы принадлежит председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

Напомним, в начале марта Навальный и его так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» выпустили видеоролик, в котором было заявлено, что председатель правительства России Дмитрий Медведев владеет множеством объектов элитной недвижимости через некие благотворительные фонды, возглавляемые его друзьями.

Официальной реакции на «расследование» Навального не последовало. В Кремле и правительстве не отнеслись к этому серьезно.

В связи с этим Навальный решил провести митинг и тем самым потребовать ответа от властей.