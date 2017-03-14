Ереван, 14 марта, 2017, 20:08 — ИА Регнум. В отношении сторонников избирательного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) сегодня, 14 марта, произошёл инцидент с применением оружия. Об этом сообщил заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян. По его словам, три человека с огнестрельными ранениями были доставлены в ереванский медицинский центр «Эребуни».

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В полиции Армении подтвердили, что в селе Джрарат Армавирской области произошёл инцидент с применением оружия, в результате которого три человека были доставлены в больницу. Начальник пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что один из них получил огнестрельное ранение в области стопы, у второго перелом руки, а третий был ранен колюще-режущим предметом.

По предварительным сведениям полиции, спор возник в школе Джрарата, позднее к участникам спора присоединились другие сельчане. Была сделана попытка применить автомат, присутствующие попытались предотвратить это, после чего прозвучали выстрелы. По заверению Ашота Агароняна, в данный момент в Джрарате ситуация «находится под контролем».

По словам зампреда «Наследия» Армена Мартиросяна, произошло «очередное беззаконие». «Очевидно, что если одно преступление не наказывается, это в дальнейшем порождает другие преступления», — сказал Мартиросян в эфире радио «Азатутюн».

Зампред «Наследия» отметил, что они пока не знают, кто совершил это «новое беззаконие».

Ранее, 12 марта, в Джрарате был зафиксирован еще один инцидент. Блок ОРО тогда заявил, что глава села Джрарат, представитель правящей Республиканской партии Армении Самвел Галстян, который, согласно блоку, является родственником заместителя начальника полиции Левона Ераносяна, а село является малой родиной Ераносяна, высказывал угрозы в адрес жителя села, сторонника блока ОРО.

«Более того, по утверждению блока ОРО, один из людей из окружения сельского старосты наставил на сторонника блока пистолет. Сторонники блока «Оганян-Раффи-Осканян» выхватили пистолет из его рук и обезвредили правонарушителя. Примечательно, что вместо того, чтобы призвать к порядку лицо, угрожавшее пистолетом, представители правоохранительных органов доставили в отделение полиции сторонников блока «Оганян-Раффи-Осканян», — говорилось в сообщении блока.

Адвокат пострадавших в результате инцидента в селе Джрарат членов семьи Мелконян — Инесса Петросян представила подробности произошедшего.

В беседе с журналистами в медицинском центре «Эребуни» Инесса Петросян заявила, что инцидент в Джрарате изначально возник в школе, после уроков, когда несовершеннолетнего, 17-летнего Араика Мелконяна начали провоцировать и оскорблять, в результате началась драка, и ему сломали руку ломом.

«По моим сведениям, в здании сельской администрации подстерегали и готовили нападение, были вооружены, имели при себе лом. В настоящее время рука мальчика в гипсе и, по словам врача, он, возможно, будет прооперирован», — сказала Петросян.

По словам адвоката, семья Мелконян является сторонником альянса «Оганян — Раффи — Осканян».

По мнению некоторых аналитиков, именно блок бывших министров обороны и иностранных дел Сейрана Оганяна и Вардана Осканяна является той политической силой, с кем тем или иным образом не смог договорится президент Армении Серж Саргсян.

Как представители возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении, так и полиция, однако не спешат связывать произошедшие события с выборами.

Вопрос об инциденте в селе Джрарат находится исключительно в поле правового регулирования правоохранительных органов, заявил зампредседателя РПА Армен Ашотян.

Он не исключил, что между гражданами в общинах могут быть противоречия, которые только обостряются во время выборов. «Но увязывать это с политическими процессами, думаю, не вполне корректно. В любом случае, давайте дождемся оценки правоохранительных органов. Делать из этого инцидента пропаганду или антипропаганду, думаю, неправильно», — заявил представитель правящей партии.

По мнению представителя блока ОРО, депутата парламента Армении Элинар Варданян, предвыборный инцидент в селе Джрарат — следствие атмосферы вседозволенности, закономерный результат того, что произошедшим за два дня до этого событиям была дана однобокая оценка.

Элинар Варданян рассказала, что жители села Джрарат в беседах с ней указали на бездействие сотрудников правоохранительных органов, которые, по их словам, наблюдали за происходящим и вмешались лишь после раздавшихся выстрелов.