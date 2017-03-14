Вильнюс, 14 марта, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 14 марта, принялся рассматривать резолюцию «По поводу осуждения все еще осуществляемой оккупации и аннексии Крыма», сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента Литвы.

Marcin Białek Здание парламента Литвы

Представляя документ, председатель Комитета иностранных Сейма, социал-демократ Юозас Бернатонис сказал, что с помощью этого проекта планируется «на высочайшем политическом уровне продолжить уже не раз высказанную в резолюциях Сейма и заявлениях МИД активную политику непризнания оккупации и аннексии Крыма и еще раз обратить внимание стран-членов ЕС и НАТО на то, что Россия 3 года назад грубо нарушила международное право, когда при использовании военной техники осуществила оккупацию и аннексию суверенной территории Украины».

«Россия призывается прекратить оккупацию и аннексию Крыма, вывести свои войска с территории Украины и придерживаться международного права. С помощью резолюции также планируется обратить внимание международного сообщества на интенсивную милитаризацию полуострова Крым, которая вызывает угрозу для безопасности всей Европы, грубо нарушает права человека, особенно это касается крымских татар и этнических украинцев», — сообщает канцелярия Сейма Литвы.

«В Резолюции утверждено стремление Литвы обратить внимание международного сообщества на то, что санкции ЕС и международные санкции в отношении России должны продолжаться до тех пор, пока Россия не покинет захваченную территорию Украины», — сказал глава комитета.

Сейм по общему согласию решил по принципу пропорционального представительства фракций сформировать редакционную комиссию и продолжить рассмотрение проекта резолюции.

Напомним, во время беспорядков в Киеве в декабре 2013 года литовские власти приветствовали протестующих, а президенту Виктору Януковичу официально угрожали международным трибуналом в случае применения силы против протестующих. Однако после свержения Януковича литовские власти поддерживали силовое решение вопроса протестных настроений на Востоке Украины. В настоящий момент официальный Вильнюс передаёт Киеву оружие, отправляет в зону конфликта своих инструкторов, лечит раненых в боевых действиях солдат украинской армии.