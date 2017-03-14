Тбилиси, 14 марта, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили начал консультации с парламентскими фракциями по утвержденному парламентом несколько дней назад и направленному на подпись президенту пакету законопроектов о «тайных прослушиваниях».

A. Strakey Прослушивание

По информации пресс-службы президента Грузии, 14 марта Георгий Маргвелашвили встретился вначале с членами фракции «Европейская Грузия» (лидерами, отколовшимися несколько месяцев назад от Единого национального движения). Президент выслушал мнения оппозиционных депутатов в связи с пакетом законопроектов и сообщил им свою позицию.

Следующую встречу президент провел с членами фракции «Единое национальное движение», которые, как и «Европейская Грузия», выступают против этого законодательного пакета и считают, что он присваивает полное право на тайные прослушивания и слежку за гражданами Службе государственной безопасности.

Как заявила после встречи парламентский секретарь президента Анна Долидзе, речь шла о двух основных проблемах — степени реальной независимости нового оперативно-технического агентства, создание которого предусмотрено соответствующим законопроектом и которое фактически будет иметь доступ к личным данным и разговорам граждан, и о той проблеме и том бремени, которое этот закон может возложить на бизнес. «В законе указано, что агентство будет использовать ресурсы бизнеса, в данном случае коммуникационных компаний, безвозмездно», — пояснила Долидзе.

15 марта президент Грузии обсудит этот законопроект с членами фракции «Патриоты Грузии». Что касается парламентского большинства, его лидеры от обсуждения законопроекта с президентом отказались и заявляют, что в случае применения президентом вето готовы его преодолеть.