Вильнюс, 14 марта, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сегодня, 14 марта, обратился к представителям производителей и регистраторов лекарств в Литве с призывом снизить цены, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Литвы. Министр обращает внимание на то, что декларированные цены в Литве намного выше, чем в других соседних странах, а пациенты вынуждены дополнительно платить за лекарства.

Альберт Анкер. У аптекаря

Министерство здравоохранения, подготавливая проект ценника компенсируемых лекарств, выяснило, что декларированная для Литвы стоимость примерно 90% лекарств превышает установленные 95% от средней цены на лекарства с общим названием в соседних странах.

«Проект ценника говорит о том, что неизвестно почему декларированные для Литвы цены значительно выше тех, что установлены в других референтных странах. Поэтому пациенты вынуждены покупать лекарства с большой доплатой. Этого точно не должно быть, потому что в нашей стране еще точно не использованы все возможности сокращения цен на лекарства. Очень важно всем вместе стремиться к общей цели — гарантировать, чтобы лекарства были доступны литовским пациентам, и чтобы цены на лекарства были как можно ниже», — говорит Вярига.

Министр, стремясь снизить цены на лекарства, обратился в Ассоциацию инновационной фармацевтической промышленности, комитет American Chamber of Commerce по рассмотрению фармацевтических вопросов и Ассоциацию производителей лекарств, призывая принадлежащие им фармацевтические компании снизить декларированные производителем цены для Литвы. Снизить так, чтобы они не превышали 95% от средней цены на лекарства в соседних странах.