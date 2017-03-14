Вильнюс, 14 марта, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 14 марта, принял поправки к Уголовному кодексу, которые обязывают все допросы пострадавших или свидетельствующих малолетних детей и в установленных случаях несовершеннолетних проводить только при участии профессионального психолога и только в специальных помещениях, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма. За новые установки проголосовали 116 членов Сейма, воздержавшихся и высказавшихся против не было.

Подросток

«Согласно принятым поправкам, в допросе малолетнего свидетеля или пострадавшего всегда, а в допросе несовершеннолетнего свидетеля или пострадавшего в деле, когда был причинен вред здоровью или жизни человека, его свободе, неприкосновенности, ребенку или семье, в деле о проституции несовершеннолетних и в других случаях, когда этого просят участники процесса, следователи, прокуроры или судьи, должен участвовать не только представитель государственного учреждения по защите прав детей, но и психолог», — сообщили в Сейме Литвы. По словам председателя парламентского Комитета по праву и правопорядку Юлюса Сабатаускаса, подсчитывается, что потребность в специализированных психологах вырастет от имеющихся 5 до 100.

Психолог поможет допросить несовершеннолетнего, учитывая его социальную и психологическую зрелость, а обязанностью представителя государственного учреждения по защите прав детей будет из другого помещения наблюдать, не нарушаются ли во время допроса права несовершеннолетнего свидетеля или пострадавшего.

Согласно данным Департамента информатики и связей при Министерстве внутренних дел, в 2016 году от преступных деяний пострадали 2777 детей (в 2015 году — 2165).