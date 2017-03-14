Донецк, 14 марта, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко лишил Никиту Джигурду гражданства ДНР. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Life со ссылкой на источник.

Цитата из к/ф «Раненые камни». Реж. Николай Засеев-Руденко. 1987. СССР Аскер (Никита Джигурда)

Напомним, скандально известный российский артист Никита Джигурда 9 марта заявил, что стал гражданином Донецкой Народной Республики.

Склонный к эпатажу Джигурда сообщил, что стал гражданином ДНР в знак протеста против деятельности украинских националистов. «Я родился на Украине, провел детство в Донбассе, но главной точкой невозврата для меня стало сожжение людей в Одессе. Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир», — сказал Джигурда.

Сегодня Джигурда заявил, что собирается поехать в Киев на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», чтобы представлять Донецкую Народную Республику, гражданином которой он ранее стал.

При этом Джигурда сообщил, что кандидатуру якобы одобрил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.