Брюссель, 14 марта, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента сегодня, 14 марта, во время пленарного заседания обновили правила приобретения и использования огнестрельного оружия в ЕС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕП.

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Реагируя на террористические акты в Париже, они ужесточили контроль за переделанным в огнестрельное оружием. Парламент также обязал страны ЕС жестче контролировать выдачу разрешений на приобретение оружия и обмениваться информацией о случаях отказа в выдаче такого разрешения.

Охолощенное оружие — это оружие, которое раньше стреляло настоящими патронами, а потом было переделено для стрельбы холостыми (теми, что создают световой и звуковой эффект). Оно чаще всего используется в театре или на телевидении. Недостаточный контроль над таким оружием вызывает серьезную угрозу, потому что его без особых усилий можно опять превратить в боевое. Именно такое было использовано во время террористических актов в Париже. Новая директива гарантирует, что такое оружие будет регистрироваться в категории того оружия, из которого оно было переделано.

Европарламентарии обязали Еврокомиссию до мая уточнить стандарты ЕС, гарантирующие безвозвратную нейтрализацию боевого оружия. Также уточнен статус нейтрализованного оружия: его нужно будет обязательно декларировать. Кроме того, ужесточены правила обозначения оружия, чтобы можно было легче его отслеживать.

Новая директива не позволит гражданским лицам приобретать и хранить не только автоматическое, но и полуавтоматическое оружие, которое может стрелять сериями более чем из 20 патронов (если это короткоствольное оружие) и сериями более чем из 10 патронов (если это длинноствольное оружие). В порядке исключения страны ЕС смогут предоставлять право распространять оружие, которое запрещено гражданским, в целях обороны страны, например, силам добровольцев, также стрелкам-спортсменам, музеям и коллекционерам.

Страны ЕС обязаны создать регистры оружия, которые связывали оружие бы с конкретным лицом. Доступ к регистрам был бы у национальных правоохранительных органов, а также у аналогичных служб других стран ЕС, чтобы можно было бы гарантировать, что лицо после отказа в выдаче разрешения на оружие в одной стране не получил бы его в другой.

Правила одобрил 491 европарламентарий, 178 были против, 28 воздержались. Для того, чтобы правила вступили в силу, необходимо формальное одобрение Совета ЕС. Тогда страны ЕС должны будут в течение 15 месяцев перенести эти правила в свое право.

Напомним, во всех странах ЕС предположительно на руках у населения почти 70 млн единиц нелегального оружия.