Рига, 14 марта, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Чрезмерно критикуя работу государственных и муниципальных учреждений Латвии, граждане поддерживают работу российской пропаганды в Латвии, заявил начальник Полиции безопасности (ПБ) Нормунд Межвиетс, сообщает порталMixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

«Цель российской пропаганды состоит в распространении информации о том, что Латвия — неудавшееся, слабое государство, неудачный социально-политический эксперимент. Если мы сомневаемся во всем, что делают государственные и муниципальные органы, мы участвуем в подрыве безопасности», — сказал Межвиетс и добавил, что критика не должна быть самоцелью, и ею не стоит увлекаться. Он также считает, что демократия и свобода слова — не только огромная ценность, но и слабое звено в борьбе с пропагандой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заявления высокопоставленных должностных лиц Латвии о военной угрозе со стороны России сильно вредят экономическим интересам страны, заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс. По словам политика, такими безответственными заявлениями руководство Латвии лишь отпугивает инвесторов, вместо того, чтобы искать средства для развития государства. Он считает, что громкие заявления о военной угрозе со стороны России делаются по меркантильным, внутриполитическим интересам, а это очень неправильно.