Москва, 14 марта, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата Федерального собрания может выделить дополнительные средства на развитие сельского хозяйства страны. Такое заявление Володин сделал сегодня, 14 марта, на расширенном заседании фракции «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Гринюк. На полевом стане. 1949

«Когда речь идет о выделении дополнительных средств — да, это тоже будет решение Госдумы. Я думаю, что оно будет, потому что все понимают, что без поддержки сельского хозяйства мы не сможем с вами удержать достигнутые позиции», — сказал Володин.

На этом же заседании вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвал поддерживать существующие темпы рост аграрного производства в России и не допустить их падения. Васильев также выступил за дополнительную поддержку сельского хозяйства.

Васильев напомнил, что в 2016 году российское сельское хозяйство показало хороший рост. Согласно данным Росстата, за минувший год сельское хозяйство РФ выросло на 4,8%.

«И сегодня нам необходимо сделать все, чтобы этот темп не снижался, чтобы и в ходе посевной кампании, и в ходе уборки урожая, и в стратегической перспективе аграрии получали необходимую поддержку», — сказал Васильев.