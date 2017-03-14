Калининград, 14 марта, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Калининградские единороссы демонстрируют несерьёзное отношение к губернаторским выборам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 14 марта, политический консультант, бывший заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко, комментируя решение политсовета «ЕР» выдвинуть на губернаторские праймериз 32-летнего депутата Алексея Сагайдака в качестве соперника врио главы региона 30-летнему Антону Алиханову.

Кадр из ролика о предвыборной вечеринки в ночном клубе Депутат единороссов Калининграда Алексей Сагайдак

«Это (выдвижение Сагайдака) демонстрирует только одно: на этих выборах ни у кого нет пока внятной концепции предстоящей избирательной кампании, — сказал Ромашко. — Очевидно, что самая главная проблема этих выборов — проблема легитимности избранного губернатора. То есть необходима, проще говоря, высокая явка избирателей. И в этом смысле фигура Сагайдака не только не решает эту задачу, а, скорее, еще более усугубляет ситуацию».

По мнению политконсультанта, таким выдвижением региональный политсовет «Единой России» продемонстрировал свое несерьезное отношение к губернаторским выборам.

«При несерьезном отношении партии к выбору своего кандидата, естественно, возникает несерьезное отношение избирателей к этим выборам вообще, — продолжил Ромашко. — Если же отношение избирателя несерьезное, то зачем он пойдет на выборы? Логика очень простая».

«Некоторые сейчас заявляют, что раз врио губернатора — молодой, то и его соперник должен быть молодым. Но такой подход у меня вызывает очень простой образ. Это все равно как дать бороться молодому медведю с молодым сусликом. Как вы думаете, кто победит? Народу это будет или смешно, или неинтересно».

Анатолий Ромашко привел следующий пример: «Прошу прощения, но если мы возьмем американские выборы, пусть там не всегда идет борьба, но неизменно есть шоу для избирателя. И это шоу зачастую компенсирует отсутствие реальной борьбы. Так давайте создавать интригу, а не сводить предвыборную кампанию к пустой бюрократической формальности».

Отвечая на вопрос о том, является ли столь несерьезное отношение региональных элит реакцией на Алиханова, собеседник ИА REGNUM сказал: «Вряд ли. Скорее, это идеологическая импотенция в рядах тех, кто собирается вести эту избирательную кампанию».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что накануне региональный политический совет партии «Единая Россия» выдвинул двух кандидатов для участия в процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения на выборах губернатора Калининградской области. Кандидатами на праймериз стали врио губернатора Алиханов и депутат Сагайдак.

Сагайдак отметился в региональных СМИ несколько лет назад, когда во время предвыборной кампании в горсовет Калининграда организовал для своих избирателей вечеринку «7-й округ» в ночном клубе с эротическим танцами в стили Go-Go Show.

Выборы губернатора пройдут 10 сентября 2017 года.