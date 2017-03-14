Москва, 14 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Новые Правила землепользования и застройки Москвы планируется утвердить в течение месяца, заявил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Об этом он сообщил на полях международной выставки MIPIM в Каннах, сообщает 14 марта портал ведомства.

Цитата из к/ф «Старик Хоттабыч». реж. Геннадий Казанский. 1956. СССР Москва 1950-х

«Мы внесли в московскую городскую думу Правила землепользования и застройки. В течение месяца этот документ планируется утвердить», — уточнил Хуснуллин.

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На предстоящие слушания по ПЗЗ в Москве нанимают бойцов?

По словам чиновника, с утверждением ПЗЗ в городе появится точная картина развития до 2035 года. Что в свою очередь позволит инвесторам создавать долгосрочные программы и планы, и, в конечном счете, будет способствовать улучшению инвестиционного климата в городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг новых градостроительных правил приобрел невиданный размах. Против ПЗЗ выступило значительное количество москвичей и депутатов, поскольку в проекте правил землепользования и застройки допущен целый ряд грубых нарушений законодательства РФ. В частности, проект ПЗЗ лишает почти 40 тысяч многоквартирных домов земельных участков, сформированных и поставленных на государственный учёт в советское и постсоветское время. Заложенные в проект ПЗЗ градостроительные параметры могут быть использованы для застройки или другого незаконного распоряжения десятками тысяч земельных участков. Также правила не устраивают москвичей и тем, что в них допускается к строительству много проектов без какой-либо инфраструктуры. В основном это точечная застройка.

Не обошлось без злоупотреблений и при проведении общественных слушаний по проекту ПЗЗ. К примеру, на состоявшихся в Западном административном округе слушаниях в зал заседаний не смогли попасть не только местные жители, но и журналисты. По словам не попавших в зал местных жителей, через 15 минут после начала регистрации, попав в зал вместимостью около 150 мест, они обнаружили, что он уже больше чем на половину заполнен людьми. Не менее примечательны слушания в ЗАО еще и тем, что в толпе в толпе выходящих из зала заседаний людей были замечены группки граждан, активно обсуждавших, когда с ними будут расплачиваться. Граждане тут же менялись в лицах, когда их изобличали идущие рядом участники слушаний. И настойчиво пытались доказать, что они общественники, а к «спецназу» не имеют никакого отношения. Объяснив все это, граждане молниеносно растворялись в толпе. Однако вновь собирались в кучки перед молодыми людьми, поджидавшими их у здания — видимо обсуждали прошедшие слушания.

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