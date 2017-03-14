Тарту, Эстония, 14 марта, 2017, 19:10 — ИА Регнум. В Эстонии началось формирование 2-й пехотной бригады, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.

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Место постоянной дислокации новой части эстонской армии будет располагаться в селении Сиргу в окрестностях города Тарту.

Министр обороны Эстонии Маргус Цакхна заявил, что создание новой пехотной бригады является сейчас главным вопросом для Сил обороны Эстонии.

По словам министра, в течение четырех ближайших лет для этого планируется выделить €90 млн. По одобренным правительством 10-летним планам, за это время 2-я пехотная бригада пополнится еще двумя пехотными батальонами общей численностью в 1000 военнослужащих.

Управление 2-й пехотной бригады было создано 1 августа 2014 года путем переформирования Южного оборонительного округа.

По штату в состав бригады должны войти штабная рота, три пехотных батальона, артиллерийский дивизион, дивизион ПВО, инженерный батальон, батальон боевого обеспечения, противотанковая и разведывательная роты.

На данный момент, кроме штабной роты, в составе бригады фактически существует только один Куперьяновский пехотный батальон и батальон боевого обеспечения. Развертывание других подразделений 2-й пехотной бригады должно произойти при объявлении мобилизации.

Напомним, основу эстонской армии составляет 1-я пехотная бригада, сформированная в 2003 году и полностью укомплектованная по штату.