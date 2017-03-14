Москва, 14 марта, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями комитетов нижней палаты парламента — членами фракции «Единая Россия», сообщает управление Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Er.ru Николай Николаев

Обсуждались вопросы законотворческой работы Государственной думы, а также подходы к экспертной деятельности по повышению качества законопроектов.

Володин обратил внимание участников на то, что комитетам необходимо сосредоточиться на своих приоритетных направлениях работы, активнее формировать собственную повестку. «Уже на ближайшем Совете Думы мы начнем заслушивать председателей комитетов», — указал парламентарий.

По словам Володина, что первым будет председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. «Он представит линейку законопроектов, которые находятся на рассмотрении комитета, представит анализ положения дел с законопроектами, утратившими свою актуальность», — сообщил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что «при формировании повестки текущей парламентской работы важно ориентироваться на реализацию Указов президента России от 7 мая 2012 года».

В то же время источник в Госдуме сообщил, что в планах работы спикера нижней палаты парламента есть встречи с руководителями комитетов от всех думских фракций.

Отметим, что очередной Совет Думы состоится 16 марта. Всего в Госдуме сформировано 26 комитетов.