Екатеринбург, 14 марта, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Предложение о замене материнского капитала ежемесячными выплатами эксперты находят противоречивым. Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение заменить материнский капитал ежемесячными выплатами в Госдуме обсудят 23 марта на круглом столе. Но уже сейчас эксперты неоднозначно высказываются об этой инициативе. Риелторы сетуют на риски отмены материнского капитала для рынка недвижимости в регионах, финансисты говорят о неподъемных для бюджета расходах, а юристы напоминают о большей защищенности прав детей при существующем порядке стимулирования рождаемости вторых детей, в отличие от предлагаемой.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Государство готово платить вчетверо больше?

«Просматриваются положительные и отрицательные стороны в данном предложении, — отмечает адвокат бюро «Кацайлиди и партнеры» из Екатеринбурга Андрей Кацайлиди. — Потенциальное нововведение будет распространяться и на семьи с одним ребенком в том числе. Действующий ныне материнский капитал начисляется только при наличии второго несовершеннолетнего. Это безусловный плюс, поскольку изменение формы выплаты приведет к уравниванию прав родителей. Семьи, которые не планируют рождение второго ребенка, также получат право на государственную поддержку».

Есть очевидный финансовый выигрыш для семей, считает Андрей Кацайлиди. «Предлагается производить начисления всем родителям и усыновителям до достижения детьми совершеннолетия — три тысячи рублей — за одного ребенка, восемь тысяч за двоих, 15 тыс. рублей — за троих. Более того, итоговый действительный размер получаемых выплат за весь период в сравнении с действующей суммой материнского капитала (453 тыс. 026 рублей) возрастет — при наличии одного ребенка за 18 лет — 648 тыс. рублей; двух — 1 млн 728 тыс., троих — 3 млн 240 тыс. рублей. Размер, можно сказать, впечатляет (опять же — в сравнении с 453 тыс. 026 рублями). Однако с трудом верится, что Госдума пойдет на такие траты казны», — поясняет эксперт.

Также сегодняшнее законодательство о материнском капитале предоставляет право лишь один раз обратиться за государственной поддержкой, акцентирует внимание Андрей Кацайлиди. При этом сумма выплаты никак не зависит от рождения второго или третьего ребенка. Предлагаемые же изменения стимулируют рождение детей. Размер получаемых выплат предлагается поставить в зависимость от количества детей в семье. В этой связи, родители с тремя детьми, согласно рассматриваемым поправкам, будут иметь право на получение выплаты в большем размере, тем самым мотивируя граждан к увеличению семьи.

Вспомнить арифметику предлагает и генеральный директор Финэкспертизы Нина Козлова. «Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что на программу материнского капитала из бюджета ежегодно выделяется порядка 340 млрд рублей. Для оценки стоимости инициативы введения более «гибкой системы» поддержки семей взамен материнского капитала можно применить несложную формулу. По данным Росстата, численность населения моложе трудоспособного возраста в 2016 году составила 26,36 млн человек. В зависимости от количества детей в семье ежемесячная сумма на одного ребенка будет составлять от трех до пяти тысяч рублей (в среднем четыре тысячи). Таким образом, предполагаемая сумма выплат из бюджета составит 105,44 млрд в месяц или 1,265 трлн рублей в год, что почти в четыре раза превышает текущие выплаты по материнскому капиталу», — отмечает Нина Козлова.

Без квартиры, но с едой?

Основным сдерживающим фактором рождения второго ребенка являются жилищные условия молодой семьи, напоминает Нина Козлова. «Статистика использования материнского капитала за первые семь лет действия программы показала, что из выделенного триллиона рублей, 983 млрд рублей попали на рынок недвижимости напрямую или через банки. Что является еще и мерой стимулирования рынка недвижимости. В случае же незначительных (на семью) ежемесячных выплат эти деньги будут проедаться, что негативно скажется как на достижении целей программы, так и на рынке недвижимости».

«Действующий материнский капитал позволяет единовременно получить значительную, в сравнении с предлагаемыми ежемесячными выплатами, сумму, — уверен Андрей Кацайлиди. — Естественно, что размер действующей выплаты в размере 453 тыс. 026 рублей проще использовать на новое жилище. Предлагаемые же изменения почти лишают такой возможности. На ежемесячные выплаты в 8 тыс. или 15 тыс. рублей крайне затруднительно приобрести жилище даже с условием ипотеки. Более того, постепенное накопление средств при сегодняшнем уровне инфляции также сомнительно. Каждодневное обесценивание денег не гарантирует возможность через большой промежуток времени вложиться в новую квартиру».

Риелторы, безусловно, защищают материнский капитал, который стимулирует не только рынок недвижимости, но и сразу несколько отраслей экономики, связанных с жилищным строительством. Управляющий партнер риелторской фирмы «Метриум Групп» Мария Литинецкая считает, что замена материнского семейного капитала ежемесячными платежами негативно скажется на позитивном эффекте программы. «В регионах средствами семейного капитала можно покрыть 20−30% от стоимости «однушки» в новостройке, — поясняет эксперт. — При этом уровень доходов в провинции настолько низкий, что самостоятельно накопить даже на первый взнос могут далеко не все семьи, особенно многодетные. Второй плюс — это целевой контроль со стороны Пенсионного фонда, который не дает растратить средства помощи на второстепенные расходы семьи, а позволит решить глобальные проблемы — улучшение жилищных условий или получение образования. Ежемесячные пособия просто растворятся в повседневных расходах семьи (на одежду, питание и т. п), которые сегодня крайне высоки».

«За 10 лет из 8 млн российских семей, получавших материнский капитал, 52,5% направили его на улучшение жилищных условий, — поддерживает коллегу генеральный директор IKON Development Евгения Акимова. — Возможная отмена господдержки уже вызвала негативную реакцию общественности».

Управляющий партнер агентства недвижимости SPENCER ESTATE Вадим Ламин отмечает важность материнского капитала для жилищной политики регионов. Для столичной недвижимости сумма материнского капитала — крайне небольшая. «Большую часть материнского капитала на покупку жилья в стране могут использовать именно жители регионов, — поясняет Вадим Ламин. — Там это гораздо более весомая сумма для покупки жилья. В нынешних условиях для неизбалованных вниманием властей жителей небольших российских городов это большое подспорье, и его никак нельзя отменять или «размазывать» во времени, искажая саму идею материнского капитала — помочь матери, ребенку, семье решить хотя бы одну крупную проблему — например, жилье, учеба, здоровье. Отмена материнского капитала в регионах отложит многим людям доступ к собственному жилью. Подтолкнет молодежь в перегруженные мегаполисы. Инициаторы отмены говорят о слабой эффективности программы, о нарушениях и злоупотреблениях. Так, может быть, не программа плоха, а ответственные за ее реализацию лица не на своем месте?»

Маткапитал: поправить ‑ и хорош

Что касается охраны детей от недобросовестности родителей, действующая форма материнского капитала защищает права несовершеннолетних гораздо лучше, отмечает екатеринбургский адвокат Андрей Кацайлиди. Приобретение жилья происходит путем непосредственного перечисления безналичным переводом установленной законом суммы продавцу. Более того, после этого родитель обязан наделить ребенка долей собственности в приобретенной квартире. «Сейчас законодательные рамки не позволяют недобросовестным родителям использовать государственную программу поддержки детей в своих корыстных целях, — подчеркивает эксперт. — Вместе с тем, инициаторами замены материнского капитала ежемесячными выплатами предлагаются только выплаты. Контроль их использования никаким образом не определен. Это позволит использовать полученные денежные средства сугубо по усмотрению родителя, с нарушениями интересов ребенка».

Московский адвокат Олег Искаков также отмечает, что контролировать и администрировать ежемесячное расходование средств гораздо сложнее, чем единоразовое. «На мой взгляд, целесообразно продление программы материнского капитала в существующем виде с возможным расширением вариантов его использования», — говорит эксперт.

И не всем же нужны квартиры, напоминает заместитель руководителя юридического департамента компании «НДВ-Недвижимость» Владимир Зимохин. «По сути, возникновение подобной идеи можно объяснить тем, что возможности применения материнского капитала весьма ограничены, — говорит он. — Многие семьи, не планирующие покупать квадратные метры, нуждаются в обналичивании материнского капитала. Многим эти деньги «нужны здесь и сейчас», ведь воспитание ребенка сопряжено со значительными денежными расходами».

Взвесив все «за» и «против», очевидно, что эксперты сходятся в одном: необходимы поправки к закону о материнском капитале, а не отмена его.