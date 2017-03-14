Ярославль, 14 марта, 2017, 18:34 — ИА Регнум. «ТНС энерго Ярославль» обратилось в Ростехнадзор для привлечения рыбинского предприятия «Раскат» к административной ответственности. Поводом для обращения стала задолженность рыбинского предприятия по производству асфальтовых катков перед энергетиками в размере 3,7 млн руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

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В январе 2017 года энергетики направили ОАО «Раскат» уведомление, согласно которому 6 февраля 2017 года потребитель должен был самостоятельно ограничить режим энергопотребления. Однако предприятие этого не сделало. По данному факту 17 февраля в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было направлено заявление о привлечении компании к административной ответственности.

Дело в отношении ОАО «Раскат» уже направлено в суд города Рыбинска для рассмотрения по существу и вынесения решения. В соответствии со статьей 9.22 КОАП РФ, нарушение порядка полного или частичного ограничения энергоснабжения влечет наложение административного штрафа: должностные лица за несоблюдение законодательства могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от 2 до 3 лет; размер штрафа для юридических лиц может достигать 200 тысяч рублей.

ОАО «Раскат» — не единственное предприятие, накопившее крупный долг перед энергетиками. ПАО «ТНС энерго Ярославль» готовит еще порядка 10 заявлений в Ростехнадзор для привлечения должников за электроэнергию к административной ответственности.