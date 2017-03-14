Чебоксары, 14 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. В Чувашии для проведения «в оптимальные сроки» весенних полевых работ требуется более 1,8 млрд рублей. Из них предположительно 422 млн рублей (или 23%) составят собственные средства сельхозтоваропроизводителей, сообщили ИА REGNUM в Минсельхозе Чувашии.

Cap.ru, Минсельхоз Чувашии Апрель 2016 года. Весенне-полевые работы в Порецком районе

В министерстве отмечают, что оставшиеся 1,378 млрд рублей планируется обеспечить за счёт бюджетных ассигнований (670 млн рублей), привлечения льготных кредитных ресурсов (743 млн рублей) и средств от реализации сельскохозяйственной продукции (300 млн рублей). По данным Минсельхоза республики, в этом году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса на текущую дату составляет 2 256,8 млн рублей (106,7% к фату 2016 года), в том числе за счет средств федерального бюджета — 1 483,2 млн рублей (100,3%), республиканского бюджета Чувашии — 773,6 млн рублей (121,6%).

В этом году в Чувашии планируют увеличить площадь посевных площадей на 1,1% по сравнению с 2016 годом — до 585 тыс. га. Из них более 50% составят площади под зерновые и зернобобовые культуры, 38,5% — под кормовыми культурами. Оставшаяся часть приходится на картофель (5,4%), технические культуры (3,7%) и овощи (0,9%).

В Минсельхозе Чуваши напоминают, что в сельском хозяйстве одной из актуальных остаётся проблема неиспользуемых земель. На начало 2016 года в республике насчитывалось 97,2 тыс. га необрабатываемых земель, запланированный объем ввода в оборот составлял 22,5 тыс. га. По итогам 2016 года введено в оборот 27,3 тыс. га, в том числе проведен сев на площади 7,4 тыс. га.

Что касается полевых работ, то по оперативным данным на 14 марта, подкормка озимых культур в Чувашии проведена на площади 515 га. Для сева необходимо 48,5 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур — заготовлено 50 тыс. тонн (103% от потребности). Доля кондиционных семян составляет 78% от общего количества проверенных семян. Обеспеченность топливом для проведения весенних полевых работ в настоящее время составляет 42,8%, бензином — 34,4%. Готовность тракторов в среднем по республике достигла 91%, сеялок — 91%, культиваторов — 89%.

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр», состояние озимых зерновых культур оценивается как хорошее (43,1%) и удовлетворительное (54,6%), доля неудовлетворительных составила 2,3%.