Псков, 14 марта, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Владельцы лошадей устроили «битву хлыстами» в детском парке Пскова на глазах у прогуливающихся прохожих с детьми. Видео драки, произошедшей 12 марта, было размещено сегодня, 14 марта, на видеохостинге YouTube. В потасовке принимали участие девушки, которые, вопреки запретам городских властей, предлагают услуги конных прогулок в парках и скверах Пскова.

Tibor Kádek (Kandy Talbot) Хлыст

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, администрация города Пскова направила в адрес начальника УМВД России по Пскову Сергея Сурина заявление по факту драки, усмотрев в этом нарушение общественного порядка.

Пользователи соцсетей предполагают, что причиной конфликта могла послужить конкурентная борьба.

Владельцы лошадей продолжают катать детей на лошадях в детском парке Пскова, несмотря на запрет: нормативными правовыми актами города разрешены конные катания только в сквере на улице Западной и на Сиреневом бульваре. Муниципальные власти совместно с полицией проводят рейды, но наездницы скрываются верхом, создавая при этом опасность для отдыхающих.