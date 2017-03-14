Лондон, 14 марта, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что процедура выхода Соединенного королевства из Европейского союза будет запущена сразу же после того, как королева Елизавета II подпишет закон о Brexit, одобренный обеими палатами парламента Великобритании. Об этом сегодня, 14 марта, пишет британская The Guardian.

Pixabay.com Brexit

Выступая сегодня перед парламентом, премьер-министр Мэй заявила, что в ближайшие дни королева Елизавета II подпишет законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза.

Напомним, в Великобритании летом прошлого года состоялся референдум о выходе королевства из Евросоюза. Большинство подданных её величества проголосовали за выход из состава ЕС.

Однако по результатам референдума не удалось сразу же начать процедуру выхода королевства из ЕС, так как нужно было согласовать многие моменты с другими странами наднационального объединения, а также разработать процедуру.

В итоге от правительства потребовали подготовить соответствующий законопроект о выходе из Евросоюза, что и было сделано. Палата общин и палата лордов приняли законопроект без каких-либо изменений. Теперь осталась подпись королевы.

Ожидается, что сама процедура выхода Великобритании из Евросоюза займет около двух лет.