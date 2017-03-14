Ярославль, 14 марта, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Представленная 13 марта 2017 года программа социально-экономического развития Ярославской области вызвала живую реакцию политических деятелей региона. Корреспондент ИА REGNUM узнал у ярославских политиков их мнение о данной программе.

Yarregion.ru Анатолий Лисицын

Лидер ярославского КПРФ отметил низкий уровень организации презентации и ее слабое содержание.

«Во-первых, хотелось бы отметить безобразную организацию мероприятия, только на 51 минуте от заявленного начала мероприятия появился исполняющий обязанности губернатора. Регистрация шла очень долго, возникла огромная очередь. Дмитрий Миронов читал по бумажке, и четыре человека, что выступали вместе с ним, тоже читали речь по бумажке. Глава региона по шпаргалке даже отвечал на заданные ему вопросы. Эта привязанность к бумажке не добавила присутствующим вдохновения. Подобное мероприятие должно мотивировать что-то делать, а в итоге, как сказал один сидевший рядом со мной человек, «мы услышали очередную сказку». Если говорить о содержании — сделано наспех, и стыковок между собой особо не было. Какой-то обоснованности посылов, что назывались, я не заметил. Назывались цифры, но не прозвучало, откуда будут брать деньги, как реализовывать планы», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

«Когда я еще работал заместителем губернатора Сергея Вахрукова, я участвовал в написании стратегии развития региона. Тогда эта работа не была завершена. Актуализировать этот вопрос решили своевременно, ведь все развитие области, реализация всех государственных программ, все в среднесрочной и долгосрочной перспективе должно делаться исходя из стратегии развития региона. Данная стратегия разрабатывалась профессионалами, и, что очень важно, с привлечением общественников, представителей деловой среды. Озвученные приоритеты стратегии правильные, и я думаю, что наш регион будет динамично развиваться», — рассказал председатель Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

Первый губернатор Ярославской области, член Совета Федерации Анатолий Лисицын назвал программу амбициозной, но реалистичной и проработанной

«Чтобы реализовать данную программу, нужно создать региональный центр управления, команду, которая будет работать системно, когда муниципалы будут четко понимать, что требует область, а область — чего хотят муниципалы. Вторая важная часть реализации стратегии — постоянные контакты с Москвой, работа с федеральным бюджетом. У Дмитрия Миронова есть такие возможности. Также надо развивать логистику, создавать в Ярославской области условия, которых нет в соседних регионах, чтобы к нам шли крупные инвесторы», — заявил первый губернатор Ярославской области, член Совета Федерации Анатолий Лисицын.