Радио REGNUM: второй выпуск за 14 марта
Москва, 14 марта, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Парламент Великобритании одобрил запуск процедуры Brexit;
- Еврокомиссия даст старт газопроводу Nord Stream 2;
- Депутатам Рады могут запретить выступления на русском языке;
- Ту-154, разбившийся над Черным морем, снижался под контролем пилота;
- Регионы смогут вводить плату за въезд в «святые» места;
- От Полтавченко и Мединского требуют остановить разгром музея в Исаакиевском соборе.
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