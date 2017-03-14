Москва, 14 марта, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» в 2018 году запустит серийное производство новых легких пулеметов РПК-16, сообщает RT. По словам генерального директора концерна Алексея Криворучко, уже получена официальная заявка от Минобороны России на первую партию пулеметов РПК-16 для опытно-войсковой эксплуатации.

Vitaly V. Kuzmin Пулемёт РПК-16

Серийное производство нового легкого пулемета начнется после опытной эксплуатации первой партии не позднее 2018 года. Напомним, легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 под патрон калибра 5,45 мм был представлен на выставке вооружений «Армия-2016».

Конструкция пулемета предусматривает возможность замены стволов разной длины для использования оружия как в качестве ручного пулемета, так и штурмового укороченного варианта.

В комплект РПК-16 будут включены быстросъемный глушитель для спецопераций, магазин повышенной вместимости на 96 патронов, пригодный к использованию и для автоматов Калашникова.

Пулемет будет оснащен планками дополнительного обвеса для прицелов различного назначения, фонарей, дальномеров и т. п.