Калуга, 14 марта, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Калуге могут ввести административную ответственность за попрошайничество. Соответствующее предложение внес глава городского самоуправления города Александр Иванов, выступая на заседании консультативного совета руководителей представительных органов муниципальных образований Калужской области 14 марта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, на заседании был рассмотрен вопрос ответственности за нарушение правил благоустройства.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов.

В 2010 году в регионе был принят закон «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области». Практически во всех муниципалитетах области действуют единые правила. Вместе с тем существует немало проблемных моментов при привлечении к административной ответственности их нарушителей.

«В своё время депутаты городской думы Калуги одними из первых предложили ввести административную ответственность за нарушение правил благоустройства, а конкретно за парковку автомобилей на газонах и детских площадках, — рассказал глава городского самоуправления Александр Иванов. — Однако в связи с тем, что данный вопрос регулируется нормами федерального законодательства, прокуратура не поддержала предложение депутатов».

В ряде регионов приняты местные законы, предусматривающие наказания за парковку на газонах, однако автовладельцам не раз удавалось оспорить штрафы в Верховном суде РФ. Эта проблема волнует не только калужские власти, обсуждается она и в других регионах, в том числе и на федеральном уровне.

В Государственной думе РФ на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей за парковку на газоне. Депутаты планируют уточнить, кто должен выявлять соответствующие нарушения и составлять протоколы — инспекторы ГИБДД или участковые, а также дать определение понятию «газон». Совет Государственной думы принял решение обратиться за уточнением к председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

«Необходимо принятие единого для Калужской области административного кодекса, который бы включал не только наказания за нарушения в сфере благоустройства, но и предусматривал ответственность за нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, такие как приставания к гражданам с целью попрошайничества, — считает глава Калуги Александр Иванов. — Также, на наш взгляд, в этот кодекс должны войти нормы ответственности за нарушения в сфере потребительского рынка и рынка услуг, нарушения в сфере перевозок городским пассажирским транспортом».

Александр Иванов отметил, что вызывает беспокойство и факт отсутствия рычагов для привлечения к административной ответственности за отсутствие договора на вывоз мусора. «К примеру, в Московской области такая норма действует. По мнению моих коллег, введение административной ответственности за такое нарушение значительно улучшит ситуацию с наведением порядка в зонах частной застройки и уменьшит количество несанкционированных свалок», — заявил он.

Результатом заседания консультативного совета руководителей представительных органов муниципальных образований области стало принятие соответствующих рекомендаций для муниципальных районов и городских округов. Мнение членов консультативного совета также будет принято во внимание Законодательным собранием Калужской области.