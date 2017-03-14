Киев, 14 марта, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») заявила о разграблении одного из своих товарных поездов украинскими радикалами, организовавшими блокаду Донбасса. Об этом сегодня, 14 марта, написал в своем Facebook заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Грабители

Он сообщил, что блокирующие Донбасс радикалы захватили железнодорожный состав в поселке Щербиновка, который расположен на оккупированной киевскими силовиками части ДНР.

После того, как состав был освобожден подоспевшими силовиками, его осмотрел представитель железнодорожной компании, который сообщил о пропаже груза и комплектующих.

Аброськин утверждает, что ситуация полностью контролируется правоохранительными органами и налетчиков скоро найдут.

Напомним, ранее украинские силовики заявили, что предпринимают дополнительные меры для обеспечения безопасности в Донбассе из-за «возросшей угрозы террористических актов». Под этой формулировкой скрывается попытка киевских властей обуздать радикалов, которые блокируют железнодорожное и автомобильное сообщение с Донбассом.

13 марта силовики разогнали группу радикалов в районе станции Кривой Торец, расположенной на оккупированной украинскими силовиками части ДНР.