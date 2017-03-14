Калуга, 14 марта, 2017, 17:22 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В Калужской области объявили о начале подготовки к сдаче ЕГЭ. В 2017 году Единый государственный экзамен будут принимать в два этапа: досрочный этап пройдет с 23 марта по 14 апреля, а основной — с 29 мая по 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области 14 марта.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной итоговой аттестации в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период — с 5 по 16 сентября 2017 года.

В основной период ЕГЭ будут сдавать 4625 участников, из них 4180 — выпускники одиннадцатых классов и 445 выпускников прошлых лет. Экзамен по русскому языку будут сдавать 4405 человек, математику профильного уровня — 2994 и математику базового уровня — 3936.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание — его планируют сдавать 2979 учеников. В число наиболее выбираемых предметов традиционно вошли физика, история, биология, английский язык и химия. Досрочно сдавать экзамены в 2017 году будут 158 учащихся.

В 2017 году продолжится процесс совершенствования заданий: задания с выбором одного варианта ответа исчезнут из КИМов по физике, химии и биологии.

Для проведения ЕГЭ на территории области организованы 37 пунктов, оснащенные системами видеонаблюдения, работающих в режиме «онлайн» и необходимым количеством металлодетекторов. В 23 из них применят технологию печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов непосредственно на месте, что позволит обеспечить оперативную доставку работ в региональный центр обработки информации.

Во время проведения экзамена учащимся запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Для получения аттестата в 2017 году необходимо набрать 24 балла по русскому языку, получить по математике базового уровня отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. По математике профильного уровня надо набрать 27 баллов.

Для поступления в ВУЗы по математике необходимо набрать минимум 27 баллов, по русскому языку, физике, химии и биологии— 36, информатике и ИКТ — 40, обществознанию — 42, географии — 37, истории и литературе — 32, иностранным языкам — 22.

С апреля по май 2017 года в области пройдут Всероссийские проверочные работы для школьников 4, 5, 10 и 11 классов. Ученики 4 класса напишут проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру, 5 класса — по русскому языку, математике, истории и биологии (в режиме апробации), 10 или 11 класса — по географии (в режиме апробации), 11 класса — по физике, химии, биологии, истории (также в режиме апробации).

«Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией, проводятся в порядке апробации и в форме контрольных работ, результаты которых не учитываются при промежуточной и итоговой аттестации, допуске к государственной итоговой аттестации и не влияют на отметки в аттестате о среднем общем образовании», — заявил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.